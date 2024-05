Chelsea pourrait prendre une mesure radicale en Europe !

Ils étaient pourtant partis de très loin. Après plusieurs saisons assez décevantes, Chelsea avait envie de redevenir un acteur majeur du championnat anglais dès cette saison 2023-2024. Auteurs d’un mercato impressionnant l’été dernier, les Blues n’ont finalement pas été aidés par plusieurs éléments qui n’ont pas été en leur faveur lors de cette édition. Miné par les blessures et pas aidé par les hésitations de Mauricio Pochettino dans son management, le club londonien a raté son début de saison.

Pour autant, revigorés par le retour de certains cadres et sous l’impulsion d’un Cole Palmer XXL, les pensionnaires de Stamford Bridge ont repris du poil de la bête en seconde partie de saison. À tel point que les coéquipiers de Christopher Nkunku ont grillé la politesse à de nombreux cadors d’outre-Manche pour terminer la saison à la 6e place après une belle série de bons résultats. Se dirigeant vers une participation en Europa League pour la saison prochaine, les Londoniens ont finalement vu Manchester United leur griller la politesse en remportant la FA Cup face à Manchester City. Une légère déception qui envoie donc Chelsea en Conférence League. Une donnée qui change sérieusement la donne pour les dirigeants américains du club.

Chelsea peut renoncer à une participation à la C4

En effet, comme le rapportent plusieurs sources en Angleterre, les Blues ont le droit de dire non à la compétition comme l’a fait la Juventus Turin l’an dernier. Une méthode qui pourrait leur permettre d’éviter de grosses sanctions financières et sportives liées au fair-play financier. Dépensant un peu plus d’un milliard d’euros au cours des deux dernières années, le club de la capitale anglaise s’expose en effet à de grosses sanctions comme le fair-play financier européen est plus exigeant que celui en vigueur de l’autre côté de la Manche.

Devant également trouver un nouvel entraîneur, les dirigeants anglais vont donc devoir réfléchir à leur plan de bataille vis-à-vis de leur futur européen. Des discussions devraient être menées dans les prochaines semaines en ce sens, comme l’indique Matt Law, journaliste pour The Telegraph. Renoncer à la C4 cette saison pourrait également permettre d’aborder plus sereinement une qualification en Ligue des Champions ou en Ligue Europa les saisons prochaines. Un casse-tête qui n’aurait pas eu lieu si Chelsea s’était qualifié en Ligue Europa, où les retombées économiques sont plus importantes qu’en Conférence League.