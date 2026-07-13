PSG : Adam Ayari signe son premier contrat professionnel

Le PSG a officialisé ce lundi la signature du premier contrat professionnel d’Adam Ayari. Le jeune milieu offensif de 18 ans, arrivé au club à l’âge de 6 ans, est désormais lié aux Rouge et Bleu jusqu’en juin 2029. Considéré comme l’un des grands espoirs de la formation parisienne, le Titi s’est illustré cette saison avec les U19, remportant le championnat national et la Coupe Gambardella. Auteur de 7 buts et 6 passes décisives en championnat, ainsi que de 7 réalisations et 3 passes décisives en Gambardella, Ayari a également connu la Youth League et les sélections de jeunes françaises, confirmant son potentiel et sa progression au sein du centre de formation parisien.

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Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Adam Ayari.



Le milieu de terrain offensif de 18 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2029.



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« La signature de mon premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain est une immense fierté pour moi et pour ma famille. J’ai la chance d’évoluer dans ce club depuis 2014 et de grandir au quotidien aux côtés de joueurs, d’éducateurs et de membres du staff qui m’ont beaucoup apporté. Je tiens à les remercier pour leur confiance et leur accompagnement tout au long de mon parcours. Cette signature représente une étape importante, mais ce n’est que le début. Je vais continuer à travailler avec humilité et détermination pour progresser, aider mes équipes à atteindre leurs objectifs et saisir les opportunités qui se présenteront à moi sous les couleurs Rouge & Bleu », a nottament déclaré le jeune joueur, comme indiqué sur le communiqué du PSG.