Claude Puel fait son retour à l’OGC Nice !

La nouvelle ère arrive enfin à Nice. En grande difficulté depuis le début de cet exercice 2025-2026, le Gym traverse l’une des périodes les plus troubles de son histoire récente. Les dernières semaines ont été marquées par une tension extrême, symbolisée par les graves incidents survenus au centre d’entraînement après la défaite à Lorient (3-1). Pris pour cibles par des supporters en colère, Terem Moffi, Jérémie Boga et le directeur sportif Florian Maurice ont subi insultes, crachats et violences physiques. Un épisode traumatisant, après lequel les deux joueurs offensifs n’ont plus porté le maillot niçois, illustrant un climat délétère et un vestiaire profondément fragilisé.

La suite après cette publicité

Par la suite, un changement d’organigramme s’est opéré avec le retour surprise de Jean-Pierre Rivère à la tête du club. Président de juillet 2011 à janvier 2019, puis d’août 2019 à juillet 2025, l’homme d’affaires de 68 ans a succédé à celui qui l’avait remplacé, Fabrice Bouquet. Il a également ramené dans ses valises Maurice Cohen, avec qui il va tenter de redresser un club qui a déjà enregistré neuf défaites en 16 matchs de Ligue 1 et qui pointe à la 13e place du classement. Un temps évoquée, notamment par le principal concerné, l’éviction de Franck Haise ne semblait plus être à l’ordre du jour. Finalement, les dirigeants niçois et l’ex-entraîneur lensois ont décidé de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord ce dimanche, laissant Nice en quête d’un nouveau coach. À la recherche d’un électrochoc et d’un profil expérimenté pour reprendre une équipe en perte de repères, les dirigeants niçois ont alors fait le choix de confier les rênes du groupe à Claude Puel jusqu’à la fin de la saison actuelle.

Puel de retour sur un banc après quatre ans d’inactivité

« L’OGC Nice annonce la fin de sa collaboration avec Franck Haise, d’un commun accord. Ses adjoints, Lilian Nalis et Johann Ramaré, quittent également le club (…) Dans un contexte sportif particulièrement difficile, l’OGC Nice a décidé de confier la direction de l’équipe première à Claude Puel jusqu’à la fin de la saison. Entraîneur expérimenté et fin connaisseur du club, Claude Puel, qui effectue ainsi son retour sur le banc niçois après son passage entre 2012 et 2016, entame dès aujourd’hui sa mission prioritaire de redresser les performances de l’équipe », indique le club azuréen dans son communiqué.

La suite après cette publicité

Pour ouvrir ce nouveau chapitre, l’OGC Nice a donc fait le choix de l’expérience de Puel. Libre depuis son départ de l’AS Saint-Étienne en 2021, le technicien de 64 ans connaît parfaitement la maison niçoise, qu’il a dirigée entre 2012 et 2016. Réputé pour sa rigueur, son exigence et sa capacité à travailler avec les jeunes, Puel arrive avec une mission claire : rétablir un cadre, apaiser un environnement devenu explosif et remettre le Gym sur des rails sportifs plus cohérents. Dans ce contexte de crise, son profil représente un pari assumé par la direction des Aiglons, désireuse de stabiliser un club en perte de repères et de relancer une saison déjà mal engagée.