CdM 2026, Espagne : le numéro de Lamine Yamal dévoilé

Convoqué par Luis de la Fuente, malgré sa blessure, Lamine Yamal s’apprête à disputer sa première Coupe du Monde avec l’Espagne. Le prodige du FC Barcelone pourrait toutefois attendre la troisième rencontre de phase de poules de la Roja avant de faire ses débuts dans la compétition. En attendant, la sélection espagnole a dévoilé ce lundi les numéros que porteront les joueurs convoqués à l’occasion de ce Mondial.

La suite après cette publicité

Lo estabais esperando y aquí los tenemos.



Estos son los 𝗗𝗢𝗥𝗦𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗗𝗢𝗦 para el Mundial.



ℹ️ Toda la información: https://t.co/gvKdL3wlyj #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/uZsEwippee — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 1, 2026

Et contrairement à son numéro 10 habituel avec le Barça, le joueur de 18 ans portera le n°19. C’est son coéquipier en club, Dani Olmo, qui a hérité du fameux n°10 pour cette 23e édition de la Coupe du Monde.