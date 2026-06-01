Menu Rechercher
Commenter 2
CDM

CdM 2026, Espagne : le numéro de Lamine Yamal dévoilé

Par Kevin Massampu
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Convoqué par Luis de la Fuente, malgré sa blessure, Lamine Yamal s’apprête à disputer sa première Coupe du Monde avec l’Espagne. Le prodige du FC Barcelone pourrait toutefois attendre la troisième rencontre de phase de poules de la Roja avant de faire ses débuts dans la compétition. En attendant, la sélection espagnole a dévoilé ce lundi les numéros que porteront les joueurs convoqués à l’occasion de ce Mondial.

La suite après cette publicité

Et contrairement à son numéro 10 habituel avec le Barça, le joueur de 18 ans portera le n°19. C’est son coéquipier en club, Dani Olmo, qui a hérité du fameux n°10 pour cette 23e édition de la Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Espagne
Lamine Yamal

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Espagne Flag Espagne
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier