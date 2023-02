Ligue 1 : l’OGC Nice tenu en échec à domicile par le Stade de Reims

Après la défaite de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse de l’AJ Auxerre vendredi soir (2-1), la 24e journée de Ligue 1 reprenait ses droits ce samedi après-midi avec un affrontement de deux équipes en confiance dans ce championnat. L’OGC Nice, invaincu depuis l’arrivée de Didier Digard sur son banc, recevait le Stade de Reims de Will Still, qui avait en ligne de mire un 15e match de rang sans la moindre défaite en L1.

Les Aiglons, dès le début de la rencontre, mettait la pression sur leur adversaire du soir et empilaient les opportunités de but - notamment sur coups de pied arrêtés, sans pour autant trouver un moyen de battre l’arrière-garde champenoise. Sans grande occasion à retenir de ce premier acte, Niçois et Rémois rejoignaient leurs vestiaires respectifs sur un match nul, mais sans but encore.

Schmeichel impérial

Au retour des vestiaires, la dynamique du match semblait se renverser puisque les hommes de Will Still prenaient l’ascendant et mettaient un peu plus le pied sur le ballon. Sanctionné pour une main dans la surface, Jean-Clair Todibo offrait un penalty à Folarin Balogun, qui ratait son duel face à Kasper Schmeichel (55e). Dans l’autre surface, Khephren Thuram sonnait la révolte azuréenne et sollicitait Yehvann Diouf (59e).

Le portier danois, auteur de son premier arrêt du match face à l’Anglais prêté par Arsenal, s’illustrait ensuite sur la talonnade de Junya Ito, finalement signalé hors-jeu (73e). L’entrant Mitchell Van Bergen profitait de l’hésitation de Schmeichel fils pour dominer Jordan Lotomba et reprendre le centre d’Ito, sans trouver le cadre de la tête (80e). Malgré l’entrée d’un Brahimi en forme (3 buts en sortie de banc), l’OGC Nice cale à domicile (0-0), comme à l’aller, et rate l’occasion de s’approcher des places européennes, Reims enchaîne une 16e rencontre de suite sans perdre et reste en première partie de tableau.