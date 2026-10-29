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Ballon d’Or Ligue 1

PSG : Luis Enrique critique le classement de Vitinha au Ballon d’Or

Par Jordan Pardon
1 min.

Troisième du Ballon d’Or 2025 après une saison fantastique, Vitinha a perdu neuf places cette année. Le milieu de terrain parisien a terminé 14e du classement final, se classant ainsi derrière Rodri (4e), Fabian Ruiz (10e), Jude Bellingham (11e), Pau Cubarsi (12e) ou encore son coéquipier Achraf Hakimi (13e). Pour Luis Enrique, l’international portugais méritait mieux.

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«Non, il ne m’impressionne pas parce que je le connais très bien. Ce qu’il nous apporte est tellement différent. C’est toujours un plaisir d’avoir un tel joueur avec ces qualités techniques et physiques. Il a un niveau incroyable. Je suis très content d’avoir un joueur de ce niveau même si au classement du Ballon d’Or, il mérite mieux.»

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