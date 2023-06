Real Madrid : José Mourinho impliqué dans le dossier Harry Kane

La suite après cette publicité

Florentino Pérez s’est déjà lancé dans la pêche aux informations. Alors que le Real Madrid a officialisé ce dimanche le départ de Karim Benzema après 14 années de bons et loyaux services rendus, les têtes pensantes du club sont désormais en quête du remplaçant du Français. Si la tendance penchait davantage vers une arrivée de Kai Havertz ces derniers jours, la complexité du dossier aurait réorienté le Real Madrid vers Harry Kane.

Ce mercredi, le média madrilène Defensa Central révèle par ailleurs que le président madrilène Florentino Pérez, toujours très méticuleux lorsqu’il est question de grosses opérations, aurait sondé José Mourinho pour lui demander son avis sur le joueur. Entraîneur du Real Madrid entre 2010 et 2013, le Special One avait également connu une expérience chez les Spurs entre 2019 et 2021, club où il avait donc eu sous ses ordres l’international anglais. DC précise que Mourinho garderait de très bons souvenirs du joueur, et qu’il aurait ainsi invité Pérez à le recruter.

