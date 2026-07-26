Mercato PSG : très bonne nouvelle dans le dossier Rodri

Le dossier Rodri déchaîne les passions. En Espagne, où c’est devenu une affaire d’état, mais aussi à l’international. Auteur de prestations remarquées lors de la dernière Coupe du Monde 2026, le milieu de terrain ibérique a confirmé être la référence à son poste, étant même élu MVP du tournoi. Et il y a de grandes chances qu’il quitte Manchester City cet été, d’autant plus que son contrat expire dans un an et que la tendance n’est pas à une prolongation.

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Depuis des semaines déjà, la presse espagnole évoque un intérêt prononcé du Real Madrid pour ses services. Mais les informations venues de l’autre côté des Pyrénées sont parfois contradictoires, certains évoquant une volonté claire des Merengues de le recruter, alors que d’autres médias expliquent que c’est surtout le joueur qui veut rejoindre le Bernabéu, mais que le club n’est pas forcément intéressé. Samedi, on a aussi appris l’arrivée du Paris Saint-Germain dans ce dossier.

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Le Real Madrid n’est pas sur le coup

RMC Sport évoquait ainsi une prise de contact avec la direction de Manchester City pour un éventuel transfert de l’international ibérique, vu à Paris comme une opportunité de marché intéressante. Et les dernières informations publiées par AS sont plutôt bonnes pour les Parisiens. Le média madrilène indique que le Real Madrid ne travaille pas sur le dossier Rodri. Les décideurs madrilènes et le staff de Mourinho apprécient le joueur mais estiment que son profil ne colle pas au jeu que veut mettre en place le Portugais.

Le club de la capitale espagnole ne sera donc pas un concurrent pour le Paris Saint-Germain dans ce dossier. Tout comme il semble actuellement difficile d’imaginer le FC Barcelone vraiment lancer un assaut pour Rodri, les Catalans ayant d’autres postes à renforcer en priorité, comme celui de numéro 9. Autant dire que si le PSG fonce vraiment sur Rodri, il a de grandes chances de pouvoir attirer l’ancien de l’Atlético et de Villarreal…