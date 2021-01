La presse serbe annonce le départ de Luka Jovic du Real Madrid cet hiver

Le quotidien serbe Republika en est persuadé, le Real Madrid et l'Eintracht Francfort sont tombés d'accord pour le prêt de Luka Jovic (23 ans) jusqu'à la fin de la saison. La publication locale cite une source proche de la sélection serbe pour étayer son propos, mais elle en est persuadée, l'attaquant terminera la saison dans son club précédent.

Les derniers détails resteraient à régler mais les bases d'un accord concernant un prêt sont posées et l'opération devrait donc se faire d'ici la fin du mois. Une information appuyée par Sky en Allemagne. Un transfert qui arrange tout le monde. Le Real Madrid économiserait quelques mois de salaires et donnerait la possibilité à son actif de se revaloriser. L'Eintracht, de son côté, disposerait d'une option offensive de plus, alors que Bas Dost (31 ans) s'en est allé au FC Bruges.

La fin du calvaire

Le natif de Bijeljina, surtout, retrouverait un temps de jeu plus conforme à ses qualités et à ses ambitions. Sous les ordres de Zinedine Zidane, l'homme qui a coûté 60 M€ à la Casa Blanca à l'été 2019 n'est apparu qu'à 5 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, pour seulement deux titularisations et aucun but.

Barré par l'intouchable Karim Benzema (33 ans), indispensable et incontournable aux yeux de ZZ, et éclipsé par les jeunes Vinicius Jr (20 ans) et Rodrygo (20 ans), l'international serbe (11 capes, 5 buts) n'a jamais confirmé à Madrid sa folle saison 2018/19. L'air de la Bundesliga et de la Commerzbank Arena le remettront peut-être sur les bons rails.