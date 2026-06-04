Rouen Sapins : Prosper Kingue s’envole vers Leipzig

Courtisé par Schalke 04 et Benfica, Prosper Kingue, représenté par 21 Corporate, s’engage avec le RB Leipzig. Le jeune attaquant signera son premier contrat professionnel avec le club allemand en provenance du FC Rouen Sapins, son club formateur. Selon nos informations, Leipzig suivait le joueur depuis plusieurs années. Repéré lors des Interligues U15 avec la sélection de Normandie, l’avant-centre avait ensuite été observé tout au long de la saison avant d’effectuer un essai concluant en avril dernier.

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Formé au FC Rouen Sapins depuis la catégorie U6 puis passé par le Pôle Espoirs de Normandie, Prosper Kingue est considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération. Du haut de son 1m80, il se distingue par sa puissance, son jeu dos au but, sa capacité à prendre la profondeur et la qualité de sa frappe. Une nouvelle preuve que la formation française a encore de très beaux jours devant elle.