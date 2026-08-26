Real Madrid : Kylian Mbappé se régale sur X après son triplé

Ce soir, il n’y avait pas que les barrages de la Ligue des Champions. Le Real Madrid disputait le match comptant pour la deuxième journée de Liga face à la Real Sociedad. Une rencontre que les Merengues ont remportée facilement 4 buts à 1.

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Pas content? Triplé…. 🎩⚽️⚽️⚽️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) August 26, 2026

Auteur d’un triplé, Kylian Mbappé réalise un début de saison canon avec la Casa Blanca. Et à l’issue du match, le numéro 10 madrilène s’est fait plaisir sur X en signant un post faisant référence à l’une de ses célèbres phrases : « pas content ? Triplé ».