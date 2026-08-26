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Real Madrid : Kylian Mbappé se régale sur X après son triplé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Mbappé avec le Real Madrid @Maxppp
Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Ce soir, il n’y avait pas que les barrages de la Ligue des Champions. Le Real Madrid disputait le match comptant pour la deuxième journée de Liga face à la Real Sociedad. Une rencontre que les Merengues ont remportée facilement 4 buts à 1.

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Auteur d’un triplé, Kylian Mbappé réalise un début de saison canon avec la Casa Blanca. Et à l’issue du match, le numéro 10 madrilène s’est fait plaisir sur X en signant un post faisant référence à l’une de ses célèbres phrases : « pas content ? Triplé ».

Pub. le - MAJ le
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