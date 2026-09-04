OM : Bruno Genesio lance un appel aux minots

En arrivant à l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio savait qu’il n’aurait pas l’effectif aussi conséquent dont jouissait Roberto De Zerbi. Conscient des difficultés financières de sa nouvelle équipe, le technicien de 60 ans savait qu’il y aurait des départs. Cependant, le nouveau coach des Phocéens avait confié qu’il ne pensait pas que la situation était aussi critique, à tel point qu’il s’est battu pour empêcher le départ d’Igor Paixão. Aujourd’hui, Marseille a bouclé son mercato avec 11 départs et Genesio peut souffler. « Soulagé que ce soit terminé même s’il y a encore quelques pays où il y a la possibilité d’acheter. Soulagé parce que ç’a été très long, difficile. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. On a su résister sur la fin de ce mercato pour conserver des joueurs importants et avoir un effectif qui reste cohérent à ce qu’on doit avoir comme effectif à l’OM. »

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Genesio a su conserver quelques cadres tels que Paixão, Pierre-Emile Hojbjerg, Amine Gouiri et Nayef Aguerd, mais l’absence de recrues oblige le Lyonnais à s’appuyer plus que jamais sur les jeunes du club. Un fait plutôt rare puisque les minots ayant réussi à percer au sein de l’équipe première sont très peu nombreux sur la Canebière ces dernières années. Cette saison, Genesio n’a pas tremblé à l’heure de lancer Keyliane Abdallah dès l’entame du championnat. Âgé de 20 ans, l’ailier droit sous contrat jusqu’en 2028 revient d’un prêt au Nastic (2 buts en 13 matches), dans le cadre du partenariat « Powered by Marseille », et a déjà été utilisé à deux reprises cette saison. Entré en jeu en fin de match face à Strasbourg (4-0), Abdallah s’était offert un but et son entrée à la mi-temps à Monaco n’a pas empêché la défaite des siens (0-2), mais a redonné de l’allant aux Olympiens. Du bon travail pour Genesio.

Les jeunes auront leur chance

« Comme d’autres jeunes qui ont repris avec nous, ils progressent, ils avancent. Il faut tout faire à l’entraînement pour être prêt quand on fait appel à eux. Ç’a été le cas contre Strasbourg, dans un contexte favorable et ça a été le cas à Monaco dans un contexte défavorable. Dans le jeu, il lui manque encore un peu plus de justesse dans la zone de finition, mais c’est un garçon qui me surprend agréablement, je le connaissais peu à mon arrivée. Dans son entrée face à Strasbourg, il est entré dans un contexte favorable, mais aussi à Monaco. Dès qu’il est entré, on a vu immédiatement un changement, on a vu de la percussion. Il aurait pu égaliser, mais il doit encore progresser. Avec l’expérience, c’est une action où il aurait été un peu plus patient face au but. Il avance à l’image de beaucoup d’autres jeunes. Ils auront des opportunités. Il a beaucoup de qualités techniques, il progresse dans son jeu sans ballon. C’est important pour moi d’aider son latéral et toute l’équipe. Ils auront des opportunités. C’est à eux de gagner leur place et de profiter des opportunités », a-t-il déclaré à deux jours d’affronter le Paris FC.

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Les éloges du coach phocéen pour le minot Abdallah ne sont d’ailleurs pas anodins. Face au calendrier chargé qui attend l’OM (Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France), Bruno Genesio a clairement fait savoir aux jeunes du club qu’ils auront plus que jamais la chance de jouer en équipe première s’ils s’en donnent les moyens. « Nous aurions aimé avec mon staff avoir un effectif plus étoffé de joueurs confirmés de L1. Je le répète, la situation est telle que ce n’était pas possible, on était au courant. Finalement, c’est moins pire que ce que je craignais il y a une dizaine de jours. On a un groupe qui est constitué, des joueurs vont pouvoir se montrer, ce qui n’aurait pas été le cas si on avait eu un groupe étoffé. (…) Dans le domaine offensif, on n’a pas pléthore de joueurs confirmés. C’est pour ça que je parle des jeunes, ils auront une carte très importante à jouer cette saison. On ne pourra pas faire toute la saison avec les trois attaquants. On aura besoin de jeunes joueurs pour répondre présent ». À bon entendeur…