Barrages CdM 2026 : le but splendide de Sulc pour lancer la Tchéquie

Pavel Sulc n’est pas seulement devenu l’homme providentiel de l’Olympique Lyonnais cette saison. Il confirme ce statut en sélection nationale, avec la République Tchèque.

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Alors que son pays joue sa place pour le Mondial à domicile face au Danemark, le milieu offensif a parfaitement lancé les siens, en inscrivant le premier but de la soirée, d’une reprise limpide dans la lucarne !