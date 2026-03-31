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Barrages CdM 2026 : le but splendide de Sulc pour lancer la Tchéquie
1 min.
@Maxppp
Pavel Sulc n’est pas seulement devenu l’homme providentiel de l’Olympique Lyonnais cette saison. Il confirme ce statut en sélection nationale, avec la République Tchèque.
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L'Équipe @lequipe – 20:53
Le but de Sulc pour lancer la soirée des barrages !Voir sur X
Le joueur lyonnais marque d'une magnifique reprise de volée !
Suivez la soirée folle des barrages ici >
Le joueur lyonnais marque d'une magnifique reprise de volée !
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Alors que son pays joue sa place pour le Mondial à domicile face au Danemark, le milieu offensif a parfaitement lancé les siens, en inscrivant le premier but de la soirée, d’une reprise limpide dans la lucarne !
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