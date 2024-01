Mauritanie - Algérie : les compositions sont là

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 se poursuit ce mardi avec un duel entre la Mauritanie et l’Algérie décisif pour la qualification dans le groupe D. A domicile, les Mourabitounes s’organise dans un 3-4-3 avec Babacar Niasse qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ibrahima Keita, Khadim Diaw et Lamine Ba. Le milieu est composé par Omaré Gassama et Mohamed Dellahi alors qu’Idrissa Thiam et Mouhsine Bodda prennent les couloirs. En pointe, Souleymane Anne est épaulé par Sidi Amar et Aboubakary Koita.

De leur côté, les Fennecs s’articulent dans un 4-3-3 avec Anthony Mandréa dans les cages. En défense on retrouve Youcef Atal, Aïssa Mandi, Mohamed Tougaï et Rayan Aït-Nouri. Au milieu, Hicham Boudaoui et Houssem Aouar accompagnent Ramiz Zerrouki. Seul en pointe, Baghdad Bounedjah est placé dans l’axe avec Adam Ounas et Mohamed Amoura dans les couloirs. Riyad Mahrez commence sur le banc comme Youcef Belaïli.

Les compositions

Mauritanie : Niasse - Keita, Diaw, Ba - Thiam, Gassama, Dellahi, Bodda - Amar, Anne, Koita

Algérie : Mandrea - Atal, Mandi, Tougaï, Aït-Nouri - Boudaoui, Zerrouki, Aouar - Ounas, Bounedjah, Amoura

