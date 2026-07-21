Chelsea casse sa tirelire et s’offre Morgan Rogers pour 138 M€ !

La Premier League continue sa folie dépensière dans ce mercato estival 2026. Recruté par Manchester City contre 135 millions d’euros, Elliot Anderson aura été le joueur anglais le plus cher de l’histoire… seulement deux semaines. En effet, ce record vient d’être dépassé par son coéquipier chez les Three Lions, Morgan Rogers, recruté par Chelsea contre l’énorme somme de 138 millions d’euros. Le milieu offensif de 23 ans quitte ainsi Aston Villa et s’engage chez les Bleus pour les six prochaines années, avec une année supplémentaire en option.

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«Chelsea est ravi d’annoncer la signature de l’international anglais Morgan Rogers, en provenance d’Aston Villa. L’attaquant de 23 ans a signé un contrat à Stamford Bridge jusqu’en 2033 et rejoindra l’équipe de Xabi Alonso avant la saison 2026/27», ont officialisé les pensionnaires de Stamford Bridge.

Le 5e joueur le plus cher de l’histoire du football

Pour s’attacher les services du natif d’Halesowen, les Blues ont devancé Arsenal, qui avait pourtant fait du joueur formé à Manchester City sa priorité pour cet été. Malgré l’absence de Coupe d’Europe côté Chelsea, l’ancien joueur de Middlesbrough a finalement privilégié le projet des Bleus, séduit par l’idée d’évoluer sous les ordres de Xabi Alonso. Dans le plus grand des secrets, Chelsea est parvenu à conclure le deal, s’offrant ainsi un renfort de taille en attaque.

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Morgan Rogers sort de deux belles saisons en Premier League, totalisant 31 buts et 29 passes décisives en 125 apparitions. À l’occasion de la saison 2025/2026, Rogers avait inscrit 14 buts et délivré 12 passes décisives lors de ses 55 apparitions, guidant notamment Aston Villa vers le sacre final en Europa League. Des prouesses qui ont poussé Chelsea à faire de Rogers le 2e joueur le plus cher de l’histoire du football anglais, après le transfert d’Alexander Isak à Liverpool l’année dernière, et le 5e joueur le plus cher de l’histoire.