Bon de sortie pour M’Bala Nzola

Reprise contrariée pour M’Bala Nzola (24 ans). L’attaquant international angolais est revenu en Italie après ses congés et a dû observer une quatorzaine en raison d’un test Covid-19 positif. À son retour à l’entraînement à La Spezia, où son contrat court jusqu’en juin 2023, il a logiquement accusé un retard sur le reste du groupe de Thiago Motta.

Le meilleur buteur des Aquile la saison passée (11 réalisations) s’entraîne donc à part avec un préparateur physique du club pour rattraper le temps perdu. Pendant ce temps-là, son mercato reste ouvert. Selon nos informations, il dispose d’un bon de sortie pour cet été. Sa cote est au plus haut en Turquie notamment, où Fenerbahçe, Trabzonspor et Besiktas le suivent de près. En Serie A, Cagliari et la Salernitana sont également à l’affût.