Le Havre annonce l’arrivée de Lucas Gourna-Douath

Lucas Gourna-Douath avec l'ASSE @Maxppp

Après avoir fait revenir Sofiane Boufal (libre) et Timothée Pembélé (prêté par Sunderland) en Ligue 1, le club normand a réussi à en faire de même avec Lucas Gourna-Douath. Comme nous l’avions révélé, le milieu défensif de 22 ans a été prêté jusqu’à la fin de la saison par Salzbourg.

«Un bel espoir du football français débarque au HAC : Lucas Gourna, milieu de terrain défensif de 22 ans, portera les couleurs Ciel&Marine jusqu’en juin prochain, prêté par le club autrichien du RB Salzbourg», précise le club Ciel et Marine.

