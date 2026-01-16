Ligue 1
Le Havre annonce l’arrivée de Lucas Gourna-Douath
1 min.
@Maxppp
Après avoir fait revenir Sofiane Boufal (libre) et Timothée Pembélé (prêté par Sunderland) en Ligue 1, le club normand a réussi à en faire de même avec Lucas Gourna-Douath. Comme nous l’avions révélé, le milieu défensif de 22 ans a été prêté jusqu’à la fin de la saison par Salzbourg.
La suite après cette publicité
Havre Athletic Club ⚽️ @HAC_Foot – 19:25
Un nouveau Ciel&Marine est 𝐞𝐧𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞́. 💾Voir sur X
📇 Identité : Lucas Gourna
⚽ Poste : Milieu
🛬 Provenance : FC Red Bull Salzburg (en prêt)
Bienvenue au Havre Athletic Club Lucas. 🙋♂️
📇 Identité : Lucas Gourna
⚽ Poste : Milieu
🛬 Provenance : FC Red Bull Salzburg (en prêt)
Bienvenue au Havre Athletic Club Lucas. 🙋♂️
«Un bel espoir du football français débarque au HAC : Lucas Gourna, milieu de terrain défensif de 22 ans, portera les couleurs Ciel&Marine jusqu’en juin prochain, prêté par le club autrichien du RB Salzbourg», précise le club Ciel et Marine.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer