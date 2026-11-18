Le grand changement est imminent à Manchester United. Après avoir acté le départ de Michael Carrick, les dirigeants mancuniens ont choisi Mauricio Pochettino pour tenter de sortir le club de la crise. L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, de Tottenham et de Chelsea s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière à Old Trafford. Officiellement nommé le 13 novembre, l’Argentin a toutefois dû patienter avant de rejoindre l’Angleterre puisqu’il était encore engagé avec la sélection américaine. Il avait accepté de terminer son aventure à la tête des États-Unis en dirigeant les deux dernières rencontres de la double confrontation face à Haïti en Ligue des nations de la CONCACAF. Un passage de témoin désormais imminent, puisque le technicien a disputé son dernier match cette nuit avant de prendre ses nouvelles fonctions ce 18 novembre. Il a signé un contrat de deux ans et demi, qui le lie aux Red Devils jusqu’à l’été 2029.

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Son arrivée est évidemment très attendue, mais les premières discussions autour du mercato hivernal ont déjà commencé à agiter l’environnement mancunien. Le chantier s’annonce immense pour Pochettino, qui récupère une équipe en grande difficulté et qui a besoin de plusieurs renforts pour retrouver de l’ambition. Les premières pistes commencent d’ailleurs à circuler. Celle menant à Calvin Bassey a rapidement pris de l’épaisseur. Le défenseur central nigérian de Fulham, apprécié pour sa puissance, sa vitesse et sa capacité à évoluer sur le côté gauche, figure sur les tablettes des Red Devils en vue du mois de janvier. Manchester United serait même prêt à tester la détermination des Cottagers, qui pourraient réclamer plus de 40 millions de livres (48 M€), voire près de 50 millions (60 M€), pour laisser partir leur joueur. Une première indication des besoins identifiés par le nouveau coach, qui souhaite renforcer une arrière-garde particulièrement fragile depuis le début de saison.

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Un cadre des États-Unis veut rejoindre Pochettino

Mais une autre piste pourrait rapidement prendre une dimension particulière, celle menant à Weston McKennie. Interrogé par Sky Sport Italia depuis le rassemblement américain sur une éventuelle arrivée à Manchester United pour retrouver Mauricio Pochettino, qu’il a côtoyé en sélection, le milieu de terrain de la Juventus n’a pas fermé la porte. « C’est une possibilité », a-t-il d’abord répondu, avant de préciser que son propos concernait plus largement les joueurs américains susceptibles de rejoindre leur ancien sélectionneur en Angleterre. « Je pense que le temps passé ensemble lui a fait apprécier nos qualités, il est donc inévitable que ces rapprochements soient faits ». Une sortie qui alimente forcément les spéculations autour de son avenir. Il faut dire que McKennie connaît parfaitement les méthodes du technicien argentin et pourrait représenter une option intéressante pour renforcer l’entrejeu mancunien. Attention toutefois, l’Américain est loin d’être un indésirable à Turin. Au contraire, Luciano Spalletti en a fait un élément incontournable de son dispositif, en le titularisant systématiquement lorsqu’il était disponible. La Juventus a d’ailleurs pris les devants en mars dernier en prolongeant son contrat jusqu’au 30 juin 2030.

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Pour autant, le dossier mérite d’être suivi, surtout au regard des ambitions affichées par Pochettino pour son nouveau projet. Le principal intéressé a d’ailleurs tenu à calmer les premières spéculations depuis le rassemblement américain. « Ce n’est pas le moment d’en parler. Je pense que les joueurs doivent maintenant se concentrer uniquement sur le match de leur sélection », avait-il expliqué, avant de laisser une porte ouverte pour la suite. « Tous les grands joueurs rêvent d’atteindre le plus haut niveau. À l’avenir, nous verrons ce qui se passera. Nous suivrons aussi ceux que je connais bien. » Une déclaration qui laisse forcément penser aux internationaux américains qu’il a dirigés ces derniers mois. McKennie a lui-même ajouté une dernière nuance en rappelant que les décisions appartenaient avant tout aux entraîneurs. « Mais on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête des entraîneurs. » Une chose est certaine, le nouvel entraîneur mancunien aura besoin de renforts pour redresser la situation sportive.