PL : Arsenal enfonce West Ham et conserve son avance sur Manchester City

Arsenal prend une première option pour le titre. Après la victoire de Manchester City contre Brentford samedi (3-0), Arsenal devait absolument s’imposer pour conserver son avance à deux journées de la fin. Mais encore fallait-il se défaire de West Ham, toujours en lutte pour le maintien et désireux de l’emporter à domicile pour sortir de la zone rouge. Les Gunners ont pourtant bien dominé la première période, touchant notamment les montants en début de rencontre (9e), avant de voir Mavropanos réaliser un sauvetage sur sa ligne (19e). Mais peu avant la pause, la blessure de White a changé la dynamique de la rencontre et les Hammers ont commencé à mettre la pression, avec une énorme occasion pour Castellanos, détournée par Raya (45e).

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Moins rythmée, la seconde période s’est néanmoins révélée décisive pour les deux équipes. West Ham a poussé pour ouvrir le score, avec une grosse opportunité pour Fernandes, une nouvelle fois repoussée par Raya (78e). Un arrêt presque décisif dans la course au titre, puisqu’Arsenal s’est ensuite réveillé et a ouvert le score dans la foulée grâce à une reprise de Trossard (1-0, 83e). Les Gunners comptent désormais cinq points d’avance à deux journées de la fin, même si les Skyblues ont encore un match en retard à disputer contre Crystal Palace. En revanche, cette défaite place West Ham dans une situation délicate : une victoire de Tottenham contre Leeds, lundi soir, laisserait les Hammers à quatre points du maintien, alors qu’ils pensaient avoir égalisé sur la dernière action, mais une faute avait été signalée sur Raya (90e+6).