Skriniar cause déjà des problèmes au PSG, l’Angleterre se met à genoux devant Haaland

Skriniar fait douter le PSG

Le PSG a du pain sur la planche la saison prochaine avec notamment un effectif à reconstruire. Une arrivée semble déjà bouclée, c’est celle de Milan Skriniar. Le défenseur de l’Inter est attendu dans la capitale, mais son transfert pourrait capoter. Le Parisien fait le point sur ce dossier ce jeudi matin et s’interroge sur son état de santé. Et ça ne sent pas très bon. Le Slovaque est à l’écart du groupe intériste depuis mi-février, la faute à un mal de dos persistant. Il souffre d’un problème assez rare et le motif de son indisponibilité n’a pas encore été établi par son club de l’Inter. Le PSG tremble puisque l’arrivée d’un renfort en défense pour la saison prochaine est une priorité absolue. Son arrivée à Paris restera quoiqu’il arrive conditionné à une ultime visite médicale selon le quotidien régional. Affaire à suivre.

Haaland est inarrêtable

Pas de miracle ! Malgré une prestation solide, le Bayern Munich n’a pas réussi à rattraper son retard de 3 buts à l’aller et n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1. Erling Haaland a encore donné le tournis à la défense bavaroise, notamment à Dayot Upamecano qui a vécu une double confrontation cauchemardesque face au cyborg norvégien. Malgré un penalty raté, Haaland s’est rattrapé avec un joli but en solitaire. «C’est encore lui» s’exclame le Daily Mail ce matin. Haaland a marqué son 48e but de la saison en 41 matchs, son 12ème en Ligue des champions. «Et maintenant, c’est pour de vrai», écrit le Manchester Evening News, avec un jeu de mots puisqu’on retrouve le futur adversaire de City en demi, le Real Madrid. Le Daily Star est aussi taquin ce matin et estime que «tout est bien qui finit bien» malgré le penalty loupé d’Haaland. En Allemagne, le journal Bild n’est pas surpris par cette défaite. «Pas de miracle contre Pep», regrette le journal Bild. En Espagne, on a déjà la tête tournée vers ce choc face à Manchester City ! Le journal AS attend «l’ogre Haaland» avec impatience et hâte de s’y frotter !

Le derby de la Madonnina met le feu à l’Italie

Le football italien est à la fête ! L’Inter a fait le boulot à l’aller et ce spectaculaire 3-3 hier face au SL Benfica n’y changera rien, on aura bien le droit au derby de la Madonnina en demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions ! L’Italie est en folie ce jeudi matin. La Gazzetta dello Sport placarde la joie de Lautaro Martinez, «Derbysimmo» écrit le célèbre journal au papier rose. 20 ans après, l’AC Milan et l’Inter vont donc se disputer une place en finale. Le Corriere dello Sport ne cache pas non plus sa joie et s’attend à une grosse explosion pour ce derby. Au Portugal, la presse rend hommage au très beau parcours du SL Benfica. Même éliminé, le club lisboète a trouvé les ressources pour revenir au score dans les derniers instants du match et sortir par la grande porte. «Un pont d’honneur», résume le journal Record. Même son de cloche et Une d’A Bola qui parle d’«adieux dignes» pour retracer le parcours du club portugais.