PSG : la réaction à chaud de Désiré Doué

Ce soir, le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour les huitièmes de finale, mais le club de la capitale s’est fait très peur (2-2). Menés par Monaco, les champions d’Europe en titre ont su réagir et surtout profiter de l’expulsion de Coulibaly pour valider son ticket. Mais les Rouge et Bleu ont bel et bien tremblé, comme l’a confirmé Désiré Doué.

« Oui bien sûr à la fin, quand ils marquent et qu’ils ont une dernière occasion, on a du stress et ça fait peur. On a su réagir parce qu’on était mené. On a su revenir au score, passer devant, on a fait un grand match collectif. Notre objectif, ce n’est pas d’être mené et de revenir au score. Notre objectif c’est de dominer sur tout le match, après il y a des faits de jeu. Il faut savoir remonter un match et le gagner quand on est mené. C’est ce qu’on a fait aujourd’hui. On essaiera de ne pas prendre de but lors des prochains matches, c’est important », a-t-il déclaré au micro de Canal+.