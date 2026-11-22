OM : la banderole cinglante des ultras contre la LFP
L’OM reçoit Le Mans ce dimanche soir au Vélodrome, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les deux formations, puisque les Phocéens, cinquièmes avec 18 points, peuvent intégrer le podium en prolongeant leur série de cinq victoires consécutives. De leur côté, les Manceaux, barragistes avec 8 points, ont l’occasion de sortir de la zone rouge. Pour ce retour à domicile, les ultras marseillais n’ont pas mâché leurs mots.
« LFP / PRÉFETS :
RESTRICTIONS DE DÉPLACEMENTS, SANCTIONS COLLECTIVES, TRIBUNES FERMÉES…
NOTRE VISION EST À L’OPPOSÉE DE LA VOTRE ET ON VOUS LE FERA COMPRENDRE… »
#TeamOM
📷 @LaMinuteOM_
Avant le coup d’envoi, le Virage Sud en a profité pour adresser un message clair à la LFP et aux préfets avec une banderole dénonçant les restrictions imposées aux supporters. « LFP / préfets : restrictions de déplacements, sanctions collectives, tribunes fermées… Notre vision est à l’opposée de la vôtre et on vous le fera comprendre… », pouvait-on lire dans les tribunes du Vélodrome.
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