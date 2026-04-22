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Serie A

Un ancien flop de l’OM intéresse la Turquie

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ruslan Malinovskyi, avec le Genoa @Maxppp

Ruslan Malinovskyi devrait quitter le Genoa à la fin de son contrat le 30 juin. Selon la presse italienne dont le journaliste Fabrizio Romano, le milieu de terrain ukrainien est en négociations avancées avec Trabzonspor, qui lui propose un contrat de trois ans. Sauf retournement de situation, l’international ukrainien devrait donc mettre fin à son aventure en Serie A après plusieurs saisons passées en Italie.

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Arrivé en Italie en 2019 à l’Atalanta, Malinovskyi a disputé 143 matchs et inscrit 30 buts avec le club bergamasque avant un passage par l’OM lors de la saison 2022-2023. Recruté ensuite par Genoa à l’été 2023, d’abord en prêt puis définitivement pour un peu moins de 8 millions d’euros, il compte 71 apparitions et 10 buts avec les Rossoblu. Voilà un joli rebond pour celui qui n’a pas su briller chez les Phocéens.

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