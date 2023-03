FFF : Noël Le Graët a fait ses adieux

La suite après cette publicité

L’aventure de Noël Le Graët à la tête de l’équipe de France est désormais terminée. Après avoir démissionné de la présidence le 28 février dernier, le dirigeant tricolore a tenu, ce jeudi, un discours devant les salariés de la Fédération française de football (FFF).

Auteur d’un discours très digne et émouvant dans l’auditorium de l’instance, NLG su contenir ses larmes devant plus de 200 personnes réunies, dont Didier Deschamps et son staff ou encore Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs.

À lire

Christophe Dugarry allume encore Didier Deschamps