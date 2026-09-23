Barcelone : le chiffre colossal de la masse salariale cette saison

Le FC Barcelone voit de nouveau sa masse salariale augmenter. Selon AS, le coût de son effectif devrait atteindre 636 millions d’euros cette saison, soit exactement le montant enregistré en 2019-2020. La situation financière est toutefois différente : cette somme représenterait aujourd’hui 53 % des revenus du club, contre 74 % à l’époque. La saison suivante, marquée par la chute des recettes liée à la pandémie, ce ratio avait même atteint 98 %. Le vice-président économique Ferran Olivé assure que cette hausse reste maîtrisée et accompagne celle des revenus. Elle s’explique notamment par la volonté de conserver un effectif jeune et performant, avec plusieurs prolongations de contrat, accompagnées de revalorisations salariales.

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Le Barça estime donc rester dans les paramètres de soutenabilité recommandés par l’UEFA, mais devra veiller à ce que ses recettes progressent plus rapidement que ses dépenses. Le club compte notamment sur l’exploitation complète du Spotify Camp Nou et sur la croissance de Barça Licensing & Merchandising pour augmenter ses revenus. Le directeur sportif Deco a également profité du retour à la règle du 1:1 pour réaliser d’importants recrutements cet été et prolonger plusieurs joueurs. La situation pourrait néanmoins se compliquer au début de la saison prochaine : le Barça devrait temporairement retrouver le stade olympique Lluís-Companys, avec des recettes inférieures, et pourrait alors de nouveau dépasser la limite salariale fixée par LaLiga.