Le PSG s’insurge contre le tweet de Kylian Mbappé !

Il y a quelques heures, la presse suédoise publiait une étonnante information, sur un viol présumé dans l’hôtel de Stockholm où l’attaquant français et quelques proches avaient passé deux nuits. Sans relayer la moindre accusation, certes, mais l’information a de quoi interroger et Kylian Mbappé s’est empressé de répondre via un post sur X. «FAKE NEWS !!!! ❌❌❌ Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉», a-t-il indiqué.

Veille d’audience, car demain, Kylian Mbappé et le PSG se retrouvent devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel (LFP), après l’appel du club parisien dans l’affaire des 55 millions d’euros de salaires impayés et autres primes réclamés par son ancien joueur. Et cela n’a pas du tout été apprécié par le Paris Saint-Germain, qui a dénoncé «une honte. Nous garderons notre classe et notre dignité», selon une source interne du club auprès de RMC Sport. La polémique ne désenfle pas…