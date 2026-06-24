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Coupe du Monde

Bosnie-Herzégovine - Qatar : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Kerim Alajbegović @Maxppp
Bosnie 3-1 Qatar
winamax
1 1.37 N 5.50 2 7.00 bonus 100€

Ce mercredi, la troisième journée de la Coupe du Monde 2026 débute. On a le droit à un joli duel dans le groupe B entre la Bosnie-Herzégovine et le Qatar. Les Zmajevi s’organisent dans un 4-4-2 avec Nikola Vasilj qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Arjan Malić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić et Sead Kolašinac en défense. Ivan Bašić et Ivan Šunjić composent l’entrejeu. En attaque, Edin Džeko est associé à Ermedin Demirović alors que Kerim Alajbegović et Esmir Bajraktarević occupent les ailes.

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De son côté, Al-Annabi s’articule dans un 3-4-2-1 avec Mahmoud Abunada dans les cages derrière Pedro Miguel Boualem Khouki et Issa Laye. Le milieu de terrain est assuré par Ahmed Fatehi et Karim Boudiaf tandis que Jassem Gaber et Sultan Al-Brake assurent les rôles de pistons. Devant, Edmilson Junior est en pointe avec Hassan Al-Haydos et Akram Afif en soutien.

Les compositions

Bosnie-Herzégovine :

Bosnie

4-4-2
Officielle

Qatar :

Qatar

4-3-3
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Mercredi 24 juin

  • Écosse - Brésil (0h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Maroc - Haïti (0h) sur beIN Sport 2

Jeudi 25 juin

  • Tchéquie - Mexique (3h) sur beIN Sport 1
  • Afrique du Sud - Corée du Sud (3h) sur beIN Sport 2
  • Équateur - Allemagne (22h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Curaçao - Côte d’Ivoire (22h) sur beIN Sport 2
Pub. le - MAJ le
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