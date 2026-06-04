Le Real Madrid accélère pour signer la recrue de rêve de José Mourinho

Les supporters du Real Madrid comme les journalistes espagnols ne savent plus où donner de la tête. Ces derniers jours, la Casa Blanca est en ébullition alors que les élections pour la présidence du club se rapprochent. Chaque camp essaye de présenter son projet et ses idées. Pour convaincre, Enrique Riquelme et Florentino Pérez promettent de recruter les meilleurs. Hier soir, le premier cité a indiqué qu’il ferait signer Erling Haaland en cas de succès dans le scrutin. Mais Alfie Haaland, le père du Cyborg, a démenti l’information publiquement. Un coup rude pour le candidat Riquelme.

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De son côté, Florentino Pérez a indiqué que José Mourinho sera sur le banc cet été si jamais il venait à être réélu. Si le Special One a démenti auprès de Benfica d’avoir tourné la vidéo partagée par Pérez en précisant qu’une IA avait été utilisée, il n’a pas nié qu’il rejoindrait la Casa Blanca pour un second mandat. L’actuel président madrilène a aussi dévoilé qu’Ibrahima Konaté, en fin de contrat à Liverpool, les rejoindra cet été. Il a promis d’autres renforts défensifs. Sans trop de surprise, Denzel Dumfries sera l’un d’eux. Le joueur de 30 ans a déjà passé sa visite médicale et signera pour 4 ans.

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Les Merengues pistent Calafiori

Mais ce n’est pas tout. Depuis quelques jours, la piste menant à Josko Gvardiol (Manchester City) est évoquée. Ce jeudi, un autre nom est sorti du chapeau. Le Mirror ou encore Sky Germany annoncent que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu visent Riccardo Calafiori. Sous contrat jusqu’en 2029 avec Arsenal, le polyvalent défenseur de 24 ans (36 matches, 1 but et 3 assists cette saison) plaît aux Merengues. Pour les divers médias, José Mourinho, qui a croisé sa route à l’AS Roma et l’avait vendu durant son passage, l’a réclamé.

Le Special One souhaite retravailler avec lui et estime qu’il ferait une excellente recrue pour Madrid selon le Mirror. C’est sa priorité. Sky Germany évoque aussi des discussions directes entre Madrid et le clan Calafiori. De son côté, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé ces informations en précisant que le Real Madrid a contacté l’entourage de l’Italien il y a quelques semaines afin de prendre des renseignements et de tâter le terrain. Si l’intérêt est réel, aller au bout de ce dossier sera très difficile. Arsenal n’est pas forcément ouvert à une vente de Calafiori, qui fait partie du projet mis en place par Mikel Arteta. Le Real Madrid, qui apprécie sa polyvalence et ses qualités, espère bien le subtiliser aux Gunners.