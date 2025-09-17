PSG-Atalanta : les compositions officielles

Le champion est déjà de retour. Le PSG, vainqueur de la Ligue des champions en mai dernier pour la première fois de son histoire, remet déjà son titre en jeu et accueille l’Atalanta Bergame à l’occasion de la première journée au Parc des Princes (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Sans véritable préparation, Paris a tout de même commencé sa saison par cinq victoires en cinq matches mais le niveau des adversaires devrait s’élever cette semaines avec les Italiens d’abord, ce mercredi soir, et l’OM dimanche. De son côté, la Dea a débuté au ralenti sa saison avec deux matches nuls en Serie A avant de s’imposer face à Lecce (4-1) le week-end dernier.

Pour cette rencontre, Luis Enrique doit composer sans Beraldo, Dembélé et Doué blessés mais peut compter sur Kvaratskhelia, touché contre Lens, qui débute devant. Avec les différents forfaits, le Géorgien est accompagné de Barcola et Mayulu qui évoluera dans le rôle de numéro 9. Pour le reste, Chevalier garde le but parisien avec du classique devant lui. Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes forment la défense tandis que Neves, Vitinha et Ruiz sont au milieu. Ivan Juric, le successeur de Gasperini à Bergame, a aussi son lot d’absents. Ederson, Kolasinac et Scamacca sont blessés tandis que Lookman est écarté après son transfert avorté à l’Inter Milan cet été. Carnesecchi débute dans la cage avec une défense à trois devant lui composée de Kossounou, Hien et Djimsiti. Au milieu, Musah est aligné avec le capitaine De Roon. Devant, Pasalic et Maldini sont en soutien de De Ketelaere.

Les compositions officielles :

PSG : Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Mayulu, Kvaratskhelia, Barcola.

Atalanta Bergame : Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti - Bellanova, De Roon, Musah, Bernasconi - Maldini, Pasalic – De Ketelaere.

