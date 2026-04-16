Metz : Tahirys Dos Santos va passer professionnel
Grande nouvelle pour Tahirys Dos Santos. Revenu à la compétition la semaine dernière à l’occasion d’un match de National 3 entre la réserve du FC Metz et Balagne, le joueur de 19 ans s’apprête à parapher son premier contrat professionnel, d’après les dernières informations de L’Equipe. Une officialisation est attendue au début de la semaine prochaine pour cet élément très apprécié en interne.
Celle-ci interviendra un peu plus de trois mois et demi après le terrible incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana (Suisse) où le joueur se trouvait accompagné de sa petite amie et de certains de ses amis. Gravement brûlé sur 30 % du corps, notamment la tête, les bras et le torse, le latéral gauche a été hospitalisé plusieurs semaines avant de sortir et reprendre le chemin de l’entraînement. Le drame a coûté la vie à 41 personnes et fait 115 blessés graves.
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