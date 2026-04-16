Metz : Tahirys Dos Santos va passer professionnel

Grande nouvelle pour Tahirys Dos Santos. Revenu à la compétition la semaine dernière à l’occasion d’un match de National 3 entre la réserve du FC Metz et Balagne, le joueur de 19 ans s’apprête à parapher son premier contrat professionnel, d’après les dernières informations de L’Equipe. Une officialisation est attendue au début de la semaine prochaine pour cet élément très apprécié en interne.

La suite après cette publicité

Celle-ci interviendra un peu plus de trois mois et demi après le terrible incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana (Suisse) où le joueur se trouvait accompagné de sa petite amie et de certains de ses amis. Gravement brûlé sur 30 % du corps, notamment la tête, les bras et le torse, le latéral gauche a été hospitalisé plusieurs semaines avant de sortir et reprendre le chemin de l’entraînement. Le drame a coûté la vie à 41 personnes et fait 115 blessés graves.