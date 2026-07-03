Coupe du Monde 2026 : Deschamps tient son équipe pour le Paraguay

Didier Deschamps devrait miser sur la continuité pour le huitième de finale de la Coupe du Monde face au Paraguay, samedi à Philadelphie. Selon L’Equipe c’est la tendance qui se dégage, le sélectionneur français devrait reconduire le onze qui s’est largement imposé contre la Suède (3-0). Bradley Barcola et Lucas Digne, titularisés mardi à la place de Désiré Doué et Theo Hernandez, sont bien partis pour conserver leur place malgré un début de match compliqué. « J’ai perdu des ballons bêtes », a d’ailleurs reconnu Barcola, avant de rappeler qu’il avait su réagir en inscrivant son deuxième but du tournoi.

La suite après cette publicité

Le profil de l’ailier du PSG, capable d’apporter de la profondeur et d’étirer les défenses, semble avoir convaincu le staff tricolore, tandis que Lucas Digne offre un meilleur équilibre défensif dans son couloir. Le latéral d’Aston Villa pourrait notamment avoir un rôle important face à Miguel Almirón, qu’il connaît bien pour l’avoir souvent affronté en Premier League. Sauf surprise, William Saliba devrait lui aussi tenir sa place malgré des douleurs persistantes au dos. Habitué à enchaîner les rencontres avec Arsenal malgré cette gêne, le défenseur central est prêt à serrer les dents une nouvelle fois pour aider les Bleus à poursuivre leur aventure mondiale.