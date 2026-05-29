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Dossier Alvarez : l’Atlético répond au Barça en faisant une offre spéciale pour Lamine Yamal…

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Le FC Barcelone est encore loin d’avoir recruté Julian Alvarez. Alors que nous vous avons révélé que les Blaugranas préparaient une deuxième offre pour l’attaquant argentin, les Colchoneros ont décidé de répondre sur les réseaux sociaux par l’ironie, en faisant une offre très spéciale pour… recruter Lamine Yamal.

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«Here we go ! Nous avons envoyé un fax au FC Barcelone avec notre offre de transfert : 4 billets pour le concert de Bad Bunny demain, un abonnement annuel à l’ABC et un sachet de graines de tournesol. Nous attendons la réponse avec impatience pour préparer l’annonce», a posté le club madrilène sur son compte X officiel, le tout accompagné d’une photo de Lamine Yamal. De quoi montrer aux Culés que leurs offres ne sont pas à la hauteur pour l’Araignée.

Pub. le - MAJ le
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