Le Paris FC dévoile son maillot domicile 2026-27

Le Paris FC et adidas ont présenté le nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027. Fidèle au bleu marine historique du club, cette tunique rend hommage aux origines de la capitale à travers plusieurs symboles forts, notamment la Seine, le bateau figurant sur le blason de Paris et la devise « Fluctuat Nec Mergitur », inscrite à l’arrière du col. Les motifs ondulés présents sur le col, les manches et le short évoquent quant à eux les courbes du fleuve et l’héritage des marchands qui ont façonné la ville.

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Pour accompagner ce lancement, le Paris FC a confié sa campagne de présentation au photographe Fifou. Réalisés dans un décor inspiré des quais de Seine, les visuels mettent en avant un Paris authentique et populaire, en cohérence avec l’identité que le club souhaite incarner à travers ce nouveau maillot, pensé comme un hommage à son histoire et à ses racines.

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