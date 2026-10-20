Bayern : Vincent Kompany devrait être absent face à Arsenal

Le Bayern Munich reste dans le flou à la veille de son choc face à Arsenal en Ligue des Champions. Malade, Vincent Kompany est toujours incertain pour cette rencontre prévue mercredi à 21h. L’entraîneur belge souffre d’un virus qui lui a également provoqué des problèmes à la hanche. Absent de l’entraînement lundi et de la dernière séance mardi, il pourrait de nouveau laisser son adjoint Aaron Danks diriger l’équipe, comme lors du déplacement à Paris en demi-finale aller la saison dernière. « Il est très important qu’il se repose», a expliqué ce dernier, précisant que le staff évaluait la situation au jour le jour.

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Le Bayern doit aussi patienter pour Joshua Kimmich et Manuel Neuer. Absent de la dernière séance pour des raisons personnelles, le milieu allemand n’est pas certain de pouvoir tenir sa place face aux Gunners. De son côté, le gardien bavarois, de retour à l’entraînement lundi après une blessure au pied, n’a pas encore été fixé sur sa participation. Les Munichois espèrent toutefois pouvoir compter sur leurs cadres pour prendre leur revanche après leur défaite 3-1 à Londres en novembre 2025. Serge Gnabry, ancien joueur d’Arsenal, a d’ailleurs reconnu que son équipe avait « une petite revanche à prendre ».