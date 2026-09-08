PSG : le point médical avant la réception du Slovan, une recrue reste aux soins

À la veille de la réception du Slovan Bratislava en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain dispose d’un groupe quasiment au complet. Le club de la capitale a communiqué ce mardi son traditionnel point médical, qui ne fait état que d’un seul joueur actuellement pris en charge par le staff médical. Une situation plutôt rassurante pour Luis Enrique, qui peut donc compter sur la grande majorité de son effectif à l’approche de ce nouveau rendez-vous européen.

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Le seul joueur concerné est Alessandro Longoni. Le jeune gardien italien reste en soins après avoir ressenti une gêne au quadriceps gauche lors du match disputé avec l’équipe Espoirs mercredi dernier. Il poursuit depuis sa prise en charge médicale et constitue ainsi l’unique absent signalé par le PSG dans son point médical de ce mardi, à l’approche de la rencontre face au Slovan Bratislava.