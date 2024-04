C3 : l’OM a peur pour ses supporters

Les rencontres européennes sont très souvent craintes dans le football actuel. Souvent à l’origine d’affrontements entre supporters, ces dernières sont également un véritable casse-tête pour les institutions qui organisent de tels événements. Ainsi, la joute des quarts de finale de Ligue Europa entre l’OM et le Benfica Lisbonne était forcément scruté de près. D’après RMC, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône comptait même prendre la décision d’interdire le déplacement des supporteurs lisboètes lors du match retour qui aura lieu sur la Canebière le 18 avril.

Mais alors que cette décision devrait être prise selon nos confrères, l’OM affirme dans le même temps ne pas avoir été informé de ce choix fait par les autorités bucco-rhodaniennes. Pire encore, les dirigeants olympiens seraient plutôt hostiles à une telle décision à cause du principe de réciprocité : «il considère qu’il serait regrettable que les supporters portugais soient privés de déplacement pour suivre leur équipe à l’Orange Vélodrome et redoute que le principe de réciprocité soit appliqué, ce qui priverait plusieurs milliers de supporters de l’OM ayant planifié leur voyage au Portugal, la semaine prochaine, d’encourager l’équipe et de vivre une belle fête telle que devrait l’être un quart de finale de coupe d’Europe de football.»