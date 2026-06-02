PSG, FC Barcelone, Real Madrid, AS Monaco : Jorge Mendes va vivre un été complètement fou

Le mercato estival 2026 n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais les clubs et les agents s’activent déjà dans tous les sens, avec plusieurs gros transferts déjà réglés, comme celui d’Anthony Gordon au FC Barcelone, et d’autres dossiers qui passionnent les foules, à l’image de celui menant à Julian Alvarez. Et s’il y a un agent qui va encore se régaler cet été, c’est bien Jorge Mendes. Le Portugais n’est pas un nouveau venu, bien évidemment, puisqu’il est peut-être même le plus gros agent de ces 20 dernières années. Mais lors de ce mercato estival, il va être encore plus occupé que d’habitude.

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D’abord, en Ligue 1. Effectivement, il a récupéré énormément d’influence du côté de l’AS Monaco, où il a pu placer son entraîneur, Filipe Luis, qui va vivre sa première aventure européenne après avoir cartonné au Brésil, remportant le championnat et la Libertadores avec Flamengo. Premier dossier déjà bouclé sur le Rocher : le transfert définitif de son client Ansu Fati, jusqu’ici prêté, pour 11 millions d’euros. Il pourrait même placer un autre joueur Gestifute très prochainement, puisque Marc Casado (FC Barcelone) pourrait rejoindre son compatriote au Stade Louis II. Nul doute, que, tout au long de l’été, le Portugais tentera de placer ses pions à Monaco, notamment pour remplacer des joueurs qui vont partir comme Lamine Camara, convoité en Angleterre comme révélé par nos soins, Folarin Balogun ou Maghnes Akliouche.

Des entrées au Barça… et au Real Madrid

Au FC Barcelone, où il est proche de Deco et du président Joan Laporta, Mendes devrait aussi conclure quelques opérations. Dans le sens des arrivées d’abord, avec João Cancelo que le champion d’Espagne veut conserver, ainsi que Bernardo Silva, qui, si ce n’est pas au Barça, signera dans un autre gros club européen cet été. Quant aux départs, en plus de Fati et Casado cités ci-dessus, Alejandro Baldé pourrait partir, et la presse catalane évoquait récemment un prix de vente de 50 millions d’euros, ainsi que des intérêts en Premier League pour le latéral espagnol.

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S’il y a un club où Mendes va revenir en force, après quelques années de froid avec Florentino Pérez, c’est le Real Madrid. En fonction du résultat des élections présidentielles de dimanche, il pourrait replacer un de ses clients historiques à un poste majeur : José Mourinho. Le Special One sera l’entraîneur du club de la capitale espagnole en cas de victoire de Florentino Pérez, et nul doute que Mendes en profitera pour placer certains joueurs. Le journal AS confirmait d’ailleurs récemment que le Portugais va proposer plusieurs de ses joueurs à la direction madrilène, et ces derniers jours, le nom de Ruben Dias (Manchester City) a par exemple été cité à plusieurs reprises dans les médias espagnols, ainsi que Vitinha et João Neves, même si on est encore très loin d’envisager un transfert à Madrid pour les deux Parisiens.

Des dossiers au PSG également

Bradley Barcola en revanche a lui des chances de quitter la capitale, et nul doute que s’il quitte bien Paris, il s’agira d’un transfert XXL. De même pour Gonçalo Ramos, qui ne serait pas vraiment dans les plans des champions d’Europe pour la saison à venir et qu’on a annoncé dans des clubs comme l’Atlético de Madrid. Toujours à Paris, mais dans le sens des arrivées cette fois, l’homme d’affaires pourrait bien placer Mateus Fernandes, la sensation de West Ham, alors que le gardien de Porto Diogo Costa a aussi été mentionné. Ailleurs, Francisco Trincão (Sporting) devrait aussi rapporter de belles commissions à Gestifute en cas de transfert en Angleterre, tout comme le Strasbourgeois Diego Moreira, qui pourrait en plus prendre de la valeur lors du Mondial avec la Belgique.

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Puis, Mendes ne va pas uniquement s’occuper des transferts des membres de l’écurie Gestifute. Il a l’habitude de servir d’intermédiaire, aidant d’autres agents à transférer des joueurs qui ne sont pas dans son catalogue. Il devrait ainsi s’occuper du transfert d’Enzo Fernandez (Chelsea), joueur qui va partir pour une somme environnant et dépassant sûrement les 100 millions d’euros, alors que le Real Madrid serait justement intéressé. Autant dire qu’a priori, notre ami Jorge Mendes n’aura pas besoin de l’allocation de rentrée scolaire en septembre…