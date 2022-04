Lille : Hatem Ben Arfa mis à pied !

La suite après cette publicité

Rien ne va plus pour Hatem Ben Arfa. Impliqué dans une altercation avec son entraîneur Jocelyn Gourvennec après le match nul concédé à domicile face aux Girondins de Bordeaux, le milieu offensif de 35 ans pourrait bien voir son passage à Lille écourté. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien nordiste n'a pas épargné l'ancien de l'OM et de l'OL, qui a sèchement répondu sur ses réseaux sociaux.

Et selon les informations de RMC Sport, Lille a décidé de mettre à pied son international français aux 15 sélections (2 buts) et le convoque également à un entretien préalable, qui pourrait signifier, sans doute la semaine prochaine, un divorce prématuré entre les Dogues et HBA. Ce dernier n'aura disputé que 9 rencontres sous ses nouvelles couleurs depuis son arrivée en janvier dernier - dont 4 titularisations - pour une petite passe décisive lors de la défaite cinglante face au Paris Saint-Germain (1-5).