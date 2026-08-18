Équipe de France : la date de la première liste de Zinédine Zidane est connue

La date de la première liste de Zinédine Zidane à la tête de l’Équipe de France est connue. En effet, le nouveau sélectionneur des Bleus annoncera les joueurs convoqués pour le premier rassemblement de son mandat, le 17 septembre prochain, selon les informations de RMC Sport. Pour rappel, le rassemblement des Bleus est programmé à partir du 21 septembre, avec deux déplacements au programme en Ligue des Nations.

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Les Bleus iront d’abord en Turquie le 25 septembre, avant d’affronter la Belgique à Bruxelles, trois jours plus tard. La première de Zidane à domicile aura lieu le 2 octobre contre l’Italie, puis viendra la réception des Diables Rouges le 5 octobre. En attendant cette première avec tout son groupe à Clairefontaine, le technicien français continue parallèlement de finaliser son organisation, alors que Xavier Giraudon a été choisi pour devenir le nouveau chef de presse de l’Équipe de France.