OM : Jorge Sampaoli sait ce qu'il veut pour le mercato

Tout n'est pas parfait à l'OM, comme le cas Milik et globalement l'animation offensive mais le club phocéen occupe une très encourageante 3e place en Ligue 1 à la mi-saison. Il y a de quoi voir le futur avec optimisme surtout face à la marge de progression de l'équipe. Ces progrès, ils arriveront peut-être du mercato et d'éventuelles nouvelles recrues qui pourraient renforcer les rangs marseillais cet hiver. Jorge Sampaoli a lui décrit ce qu'il recherchait comme apports. Ils cherchent avant tout des joueurs d'expérience.

Mais quand il parle d'éléments expérimentés, l'Argentin ne fait pas référence à l'âge non, plutôt à la compréhension et l'apprentissage du jeu de possession. Ses besoins sont immédiats pour mener l'OM en Ligue des Champions en fin de saison. En plein mois de janvier, il n'aurait pas le temps d'entraîner un joueur qui n'a pas intégré cette philosophie de jeu. «Je parle de joueurs qui connaissent le jeu de possession, notre idée de jeu ici. On veut évoluer dans ce style-là » débute Sampaoli, toujours accompagné de son traducteur Nico Faure.

Sampaoli vise des joueurs ayant connaissance du jeu de possession

«Pour le mercato, j’ai confiance en Longoria. On a eu des réunions ensemble pour le mercato hivernal mais aussi estival. Il faut planifier ça sur le long terme. Il faut des joueurs qui connaissent le jeu de possession car ça sera très difficile d’expliquer à des joueurs qui ne le connaissent pas. Nous n’aurions pas le temps d’apprendre. Je connais aussi la réalité de l’équipe, ce qu’on peut faire ou ne pas faire pour maintenant et l’été prochain », assure l'entraîneur, qui n'a pas souhaité s'attarder sur les récentes rumeurs de départs autour de Steve Mandanda et d'Alvaro Gonzalez.

Pour Sampaoli, il s'agit surtout de profiter d'occasions qui peuvent se dessiner à moins d'un an de la Coupe du monde, et pourquoi pas attirer un gros poisson dans le besoin. «Le marché des transferts d’hiver normalement permet d’apporter un peu de qualité à un effectif déjà construit. C’est assez long, ça dure un mois. Ça sera un mercato d’opportunités car il y a une Coupe du monde qui arrive. Ceux qui ont besoin de temps de jeu voudront partir. J'espère que si on recrute, ça sera un joueur qui apporte vraiment un plus.» Le cadre est fixé.