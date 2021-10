Equipe de France : Didier Deschamps ne sait pas où il sera après le Mondial 2022

Avant de disputer la demi-finale de Ligue des Nations contre la Belgique, jeudi soir, Didier Deschamps s'est exprimé au journal italien La Repubblica et est revenu sur l'échec de l'Euro 2020 avec les Bleus. «Je suis le seul responsable de ce qui s'est passé à l'Euro 2020. On aurait pu faire dix mille choses différemment avant, mais rien n'aurait changé dans ce qu'il s'est passé dans les dernières minutes contre la Suisse. (...) J'ai pris toutes les responsabilités sans chercher de réponse ou de justification, qui deviendraient immédiatement des excuses.»

Après cet épisode, le sélectionneur des Bleus a avoué ne pas savoir s'il serait encore le patron de l'équipe après le Mondial 2022. «Après l'élimination, mon président a voulu savoir si j'avais encore l'esprit, la détermination et le désir de continuer. Je voulais faire une pause pour faire une analyse la plus objective possible : le résultat est que je suis toujours là. (...) Mon aventure a commencé par un barrage avec l'Ukraine : qui sait où je serais si je l'avais perdu. Je le dis avec une grande honnêteté : je ne sais pas à quoi ressemblera ma vie après la Coupe du monde, mais elle restera belle quand même», ajoute DD.

«Zidane ? Nous connaissons l'image qu'il a...»

En cas de départ des Bleus, il affirme que Zinédine Zidane serait un bon remplaçant à son poste. «Nous connaissons l'image qu'il a, mais il y a beaucoup de bons entraîneurs pour lesquels l'équipe nationale peut être une opportunité». Avant d'ajouter qu'il ne serait pas contre reprendre un rôle d'entraîneur en club. «Ce sont deux professions différentes et je les aime toutes les deux. Dans le club, vous ne pouvez pas faire de pause, en équipe nationale, vous vous concentrez souvent sur une seule semaine. Quel sera mon prochain travail, je ne sais pas...»

Cependant, Didier Deschamps compte sur cette Ligue des Nations pour tenter d'oublier l'épisode du dernier Championnat d'Europe. «Vous ne pouvez pas changer ce qu'il s'est passé, mais nous ne devons pas non plus minimiser cette compétition : avant les trophées pour les équipes nationales étaient au nombre de deux, maintenant il y en a trois et il y a quatre des meilleures équipes nationales du monde qui tenteront de conquérir cela.» Réponse jeudi soir, face à la Belgique, à Turin (20h45).