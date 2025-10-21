LdC, PSG : la réaction à chaud d’Ousmane Dembélé et sa pique à Zabarnyi

Pour son troisième match de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain nous a offert un festival offensif face au Bayer Leverkusen (7-2). Une victoire éclatante marquée par le grand retour à la compétition d’Ousmane Dembélé. Indisponible depuis plus d’un mois, le Ballon d’Or 2025 a fêté son come-back par un but. Interrogé à l’issue du match, il a savouré, et n’a pas oublié d’évoquer le carton rouge d’Illia Zabarnyi.

« On a bien démarré le match en ouvrant le score. Après, on a eu une période difficile avec plein de cartons jaunes et des cartons rouges. Je pense que notre carton rouge, on aurait pu l’éviter, mais bon, c’est comme ça. On est resté dans le match avec deux buts de Désiré (Doué), on avait plus qu’à dérouler en deuxième période. Il faut continuer comme ça, c’est que la première partie de saison, il faudra être dans les clous. Il faudra continuer notre chemin tranquillement. Je suis un peu entré sur la pointe des pieds, j’ai voulu entrer face à Strasbourg, mais le coach m’a dit d’attendre un peu. Je me suis très bien senti dans ce match. Un bon ballon de Bradley (Barcola) et j’ai pu la mettre au fond, je me sens bien », a-t-il déclaré au micro de Canal+.