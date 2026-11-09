Équipe de France : la FFF écope d’une lourde amende

La FFF va devoir mettre la main à la poche. Selon les informations de L’Équipe, l’UEFA a infligé une amende de 10 000 euros à la FFF à la suite d’un incident survenu lors de la rencontre entre la Belgique et la France (0-1), le 28 septembre dernier, en Ligue des Nations. En cause, un problème d’équipement concernant les chaussettes des joueurs de Zinédine Zidane, qui avait retardé leur entrée sur la pelouse et repoussé de quelques minutes le coup d’envoi, initialement programmé à 20h45. Les Bleus n’avaient pas utilisé les bandes adhésives de la bonne couleur et avaient dû corriger leur tenue avant de pouvoir entamer la rencontre.

La suite après cette publicité

Cet épisode n’était d’ailleurs pas le seul accroc du premier rassemblement de Zidane à la tête de la sélection. Trois jours auparavant, en Turquie (1-0), le sélectionneur avait notamment manqué le début de La Marseillaise, faute d’avoir été correctement informé du déroulement du protocole d’avant-match. Un oubli de fanion avait également contraint le staff à retourner précipitamment aux vestiaires. Ainsi, ces différents incidents avaient ensuite été évoqués lors d’une réunion de débrief organisée le 6 octobre entre les membres de l’encadrement tricolore.