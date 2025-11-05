Real Madrid : Florentino Pérez a appelé 2 joueurs après la défaite à Anfield

Le Real Madrid a rendu une très mauvaise copie à Anfield mardi soir. Une défaite 1-0 contre les Reds pendant laquelle les Merengues n’ont pratiquement pas inquiété leur adversaire. Et sans un Courtois à un niveau exceptionnel sur sa ligne, le score aurait été bien plus salé. Après le match, le président du Real Madrid a tout de même tenu à appeler 2 joueurs selon Defensa Central.

D’abord, le gardien belge, qui a tenu la baraque. Le président madrilène a ainsi tenu à le féliciter pour sa prestation et à le remercier. Puis, le boss du club de la capitale espagnole a aussi parlé à Alvaro Carreras, qui a réalisé un bon match face à Mohamed Salah, et qui de manière globale est très bon sur ce début de saison. Pérez a ainsi tenu à lui faire savoir que ses bonnes prestations ne passaient pas inaperçues en haut lieu.