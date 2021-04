Bayern Munich : Eric Maxim Choupo-Moting veut rester

La suite après cette publicité

Après deux saisons passées au Paris Saint-Germain, Eric Maxim Choupo-Moting (32 ans) a décidé de ne pas rempiler dans la capitale française. Recruté à la surprise générale par le Bayern Munich, l’attaquant camerounais n’a toutefois signé que pour une saison. Interrogé sur son avenir, l’ancien parisien espère bien évidemment pouvoir prolonger l’aventure.

« Tout ce que je m'étais précédemment imaginé du FC Bayern s’est confirmé. Bien sûr, ce serait bien de rester plus longtemps. Je vais à l'entraînement tous les jours avec le sourire. C'est un honneur de jouer ici. C'est une place incontournable du football européen. Chaque joueur sait ce qu'il a ici. Je suis super content. Munich est une ville magnifique, et comme elle correspondait parfaitement à mes coéquipiers depuis le début et que ma famille se sent chez elle ici, tout est parfait. Ma fille est née ici. Je peux dire que je suis complètement heureux. La cerise sur le gâteau est de porter ce maillot », a-t-il déclaré sur le site officiel des Bavarois.