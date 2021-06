Kylian Mbappé réagit au malaise de Christian Eriksen

Alors que la France affronte l'Allemagne ce mardi pour ses grands débuts dans l'Euro 2020, Kylian Mbappé s'est présenté devant la presse pour la traditionnelle conférence de presse. L'attaquant français a notamment été interrogé sur le malaise cardiaque qu'a subi Christian Eriksen ce samedi lors du match entre le Danemark et la Finlande (1-0).

Le natif de Bondy est revenu sur la perception de cet évènement dans le groupe tricolore : «on était à la fin de l’entrainement. Sur me coup, c’était vraiment terrible car on sait le stress qu’il y a eu sur le terrain. Les joueurs ont eu beaucoup de courage de revenir. J'espère qu’il va bien, ses proches, sa famille. On craignait le pire apparemment il va bien. On espère qu’il y aura encore des bonnes nouvelles à venir.»