UEFA Nations League
Portugal : Rafael Leao a récupéré le numéro 7 de Cristiano Ronaldo
1 min.
@Maxppp
Parti avec fracas de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo a laissé son numéro 7 vacant. L’attaquant portugais qui le porte depuis la saison 2007/2008 et la retraite internationale de Luis Figo va voir ce gros vide être comblé.
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En effet, le site de l’UEFA a mis à jour l’effectif du Portugal et a attribué le numéro 7 à Rafael Leao. L’attaquant de Galatasaray portait auparavant le 17 et a aussi porté le 15 avec le Portugal. Un lourd héritage pour le joueur de 27 ans qui défiera le Danemark ce soir.
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