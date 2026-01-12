CdF : le groupe du PSG pour le derby contre le PFC avec 6 absents

Ce lundi soir, le Paris Saint-Germain reçoit le Paris FC au Parc des Princes dans le cadre des 16es de finales de Coupe de France. Pour ce derby parisien, Luis Enrique a concocté un groupe solide, emmené par plusieurs cadres comme Dembélé, Marquinhos, Vitinha ou Nuno Mendes. Le technicien espagnol doit néanmoins composer avec un effectif réduit à 19 joueurs, très proche de celui qui avait déjà battu le Paris FC (2-1) en Ligue 1 il y a huit jours.

La suite après cette publicité

L’absence de 6 joueurs se fait ressentir, entre blessures et sélections internationales. La CAN prive ainsi le PSG d’Ibrahim Mbaye et d’Achraf Hakimi, tous deux qualifiés pour les demi-finales avec leurs sélections respectives. À cela s’ajoutent Matvey Safonov, Lee Kang-in et Quentin Ndjantou, toujours en phase de reprise, tandis que Lucas Hernandez est forfait pour maladie. Le jeune Noah Nsoki, déjà convoqué à plusieurs reprises cette saison, intègre de nouveau le groupe.