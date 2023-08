PSG : Luis Enrique réagit au départ de Neymar

La suite après cette publicité

Cette semaine, le PSG annonçait la nouvelle. Six saisons après son arrivée, Neymar quittait le club de la capitale pour s’engager avec le club saoudien d’Al-Hilal. Un départ qui a divisé les supporters parisiens qui perdent un joueur décrié, mais unique par son génie sur le terrain. En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a tenu à lui adresser un petit message.

Il a ainsi confirmé que le départ du Brésilien était le meilleur choix possible pour le club et le joueur. «Je pense que c’était une décision favorable pour tous. Je voudrais le remercier pour le comportement qu’il a eu quand je l’ai eu depuis que je suis arrivé. C’est un joueur de classe mondiale et je lui souhaite le meilleur pour la suite »