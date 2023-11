Le PSG ne veut plus prolonger Kylian Mbappé

L’été dernier, Kylian Mbappé avait fait trembler le PSG et avait ainsi obligé Nasser Al-Khelaifi à réagir. Alors qu’il avait prolongé jusqu’en 2024, l’attaquant de l’équipe de France avait décidé de ne pas utiliser son année en option (jusqu’en 2025). Un énorme coup dur pour le club de la capitale qui sous-entendait donc que Kylian Mbappé irait jusqu’à la fin de son contrat puis partirait donc libre. Une situation évidemment intenable pour une institution comme le PSG qui perdrait donc des centaines de millions d’euros si le Bondynois décidait de s’en aller gratuitement. « J’ai dit que l’année prochaine je jouerai au PSG. J’ai encore un an de contrat donc je vais honorer mon contrat » expliquait-il en fin de saison dernière.

Une réponse qui n’avait convaincu personne, pas même son président qui avait décidé de l’écarter de la tournée de pré-saison et qui n’avait pas hésité à le charger dans la presse .«Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible (…) C’est un club français. C’est sa ville. Il a dit qu’il ne partirait jamais gratuitement. S’il change d’avis aujourd’hui, ce n’est pas de ma faute», glissait-il au moment de la présentation de Luis Enrique. Par la suite, les discussions avaient semblé positives puisque KM7 avait été réintégré au groupe parisien.

Cette décision semblait aussi donner la tendance : un accord qui arrangerait les deux parties pourrait être trouvé. Récemment, la presse française révélait aussi que ce deal entre le PSG et l’homme aux 15 buts et 2 passes décisives en 15 matches cette saison concernerait surtout ses primes. Une information qui va dans le sens de la bombe lâchée par AS ce jeudi. En effet, le quotidien espagnol révèle que le PSG ne compte plus faire une offre de prolongation à Kylian Mbappé. Son cas est simple, le joueur doit activer de lui-même son année en option pour poursuivre d’une saison comme c’était convenu au départ. Paris ne peut de toute façon pas proposer un nouveau contrat à sa star qui dispose déjà d’un contrat XXL depuis sa prolongation en mai 2022.

Le PSG souhaite évidemment que Kylian Mbappé reste au club à court terme. Et selon AS, le club de la capitale veut le convaincre sportivement en lui montrant que son envie de jouer excentré gauche ne pourra pas être comblé au Real Madrid avec la présence de Vinicius Jr. Du côté de la Casa Blanca, l’heure est au calme. Le club madrilène est serein dans ce dossier et passera à l’attaque réellement le 1er janvier prochain. Mais la décision du PSG de ne pas proposer un nouveau contrat à Mbappé arrange visiblement le Real Madrid qui n’aura pas besoin de s’aligner sur les moyens de QSI. Le quotidien espagnol conclut en expliquant que, comme les saisons passées, ce dossier Mbappé risque d’être long et faire parler quelques mois encore. Surtout que d’autres clubs semblent vouloir coiffer le PSG et le Real Madrid au poteau.